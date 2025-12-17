W wyborach do parlamentu KO poparłoby 35,29 proc. badanych, 31,21 proc. zagłosowałoby na PiS, a 11,18 proc. na Konfederację Korony Polskiej – wynika z sondażu OGB.

Tuż pod podium znalazła się Konfederacja, na którą oddałoby głos 10,67 proc. respondentów, a za nią Nowa Lewica z wynikiem 4,95 proc. Z kolei Partia Razem odnotowała poparcie na poziomie 3,33 proc., PSL – 1,71 proc. Najmniejszą popularnością cieszy się Polska 2050, na którą zagłosowałoby 1,66 proc. badanych.

Takie wyniki w wyborach do parlamentu – według OGB – przełożyłyby się na 191 mandatów do Sejmu dla KO, 178 dla PiS, 48 dla Konfederacji Korony Polskiej i 43 dla Konfederacji.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-15 grudnia br. metodą CATI (wywiadów telefonicznych) w grupie 1000 respondentów.