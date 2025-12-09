Dotychczasową pracę premiera Donalda Tuska pozytywnie oceniło 33,1 proc. ankietowanych w sondażu UCE Research dla Onetu. Negatywne oceny wyraziło 42,6 proc., a blisko 25 proc. nie miało zdania.

W sobotę 13 grudnia upłyną dwa lata od momentu, gdy Donald Tusk ponownie objął urząd premiera. Najnowszy sondaż UCE Research dla Onetu – jak wskazała redakcja – pokazuje, że społeczeństwo jest mocno podzielone.

Ankietowanym zadano pytanie: jak ocenia Pan/Pani dotychczasową pracę premiera Donalda Tuska?. Odpowiedź „raczej dobrze” wskazało 21,84 proc. ankietowanych, a „bardzo dobrze” – 11,26 proc. To łącznie 33,1 proc. pozytywnych ocen.

Pracę premiera „raczej źle” oceniło 17,53 proc. ankietowanych, a „bardzo źle” – 25,07 procent. To w sumie 42,6 proc. negatywnych ocen dotychczasowej pracy premiera Tuska.

Wariant „trudno powiedzieć” wybrało 24,29 procent ankietowanych.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu przeprowadzono 25 i 26 listopada metodą wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.