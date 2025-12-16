W Hadze, na międzynarodowej konferencji pod auspicjami Rady Europy, podpisano we wtorek (16 grudnia) konwencję i inne dokumenty w sprawie powołania międzynarodowej komisji ds. roszczeń dla Ukrainy. To część mechanizmu, mającego umożliwić odszkodowania dla Ukrainy za straty spowodowane agresją Rosji.

W podpisaniu dokumentów – konwencji, rezolucji i aktu końcowego – wziął udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Przyszła komisja będzie rozstrzygać roszczenia wpisane do już istniejącego w ramach RE rejestru strat spowodowanych agresją rosyjską. Do tej pory do rejestru, powołanego w 2023 roku, napłynęło 80 tys. skarg, złożonych przez osoby fizyczne, instytucje państwowe i organizacje.

W pracach nad projektem konwencji wzięło udział ponad 50 państw. Wejdzie ona w życie po ratyfikowaniu przez 25 sygnatariuszy i zapewnieniu odpowiedniego finansowania.

Kallas: UE zapewni do 1 mln euro na prace przygotowawcze komisji ds. roszczeń dla Ukrainy

Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas poinformowała we wtorek, że UE zapewni do 1 mln euro na prace przygotowawcze Międzynarodowej Komisji ds. Roszczeń dla Ukrainy. Konwencję o ustanowieniu komisji podpisano tego dnia w Hadze pod auspicjami Rady Europy.

W wystąpieniu w Hadze Kallas podkreśliła, że skala zniszczeń i skutków dla obywateli Ukrainy w wojnie prowadzonej przez Rosję jest niewyobrażalna.

Wśród komisji ds. roszczeń, które były powoływane w przeszłości, obecna, dla Ukrainy, wydaje się „najbardziej ambitna, ale też również najtrudniejsza do wdrożenia” – przyznała.