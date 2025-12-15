Europejscy przywódcy zaproponowali utworzenie dowodzonych przez Europę „wielonarodowych sił”, które przy wsparciu USA miałyby egzekwować porozumienie pokojowe na Ukrainie. Poinformowali o tym we wspólnym oświadczeniu po rozmowach w Berlinie.

Miałby to być jeden z elementów „solidnych gwarancji bezpieczeństwa” dla Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych i państw europejskich,.

Zgodnie z oświadczeniem ukraińskie siły zbrojne powinny nadal otrzymywać szerokie wsparcie oraz utrzymać liczebność w czasie pokoju na poziomie 800 tysięcy żołnierzy. Przekazano równiez, że decyzje dotyczące ewentualnych ustępstw terytorialnych Ukrainy mogą zostać podjęte wyłącznie przez samych Ukraińców.

Pokój miałby być również nadzorowany przez „dowodzony przez USA mechanizm monitorowania i weryfikacji zawieszenia broni”, który identyfikowałby naruszenia oraz „zapewniał wczesne ostrzeganie przed ewentualnym przyszłym atakiem”.

Po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny zawieszenia broni jest możliwe. Chcemy wspólnie iść drogą do pokoju – z Ukraińcami, naszymi europejskimi sąsiadami oraz USA

– napisał gospodarz spotkania w Berlinie, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, w mediach społecznościowych.

Pod wspólnym oświadczeniem podpisali się przywódcy Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Niderlandów, Norwegii, Polski i Szwecji, a także przewodniczący Rady Europejskiej oraz Komisji Europejskiej.