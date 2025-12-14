W nowym rocznym kolejowym rozkładzie jazdy, który obowiązuje od niedzieli, liczba połączeń PKP Intercity wzrosła średnio o 50 w stosunku do poprzedniego rozkładu i wynosi 555 dziennie. Z tego 527 to kursy całoroczne, a 28 sezonowe. Przewoźnik wprowadził ponadto 17 nowych tras międzynarodowych.

W nowym rozkładzie zmiany objęły także połączenia regionalne, w tym największego przewoźnika kolejowego – spółkę Polregio, które wprowadza m.in. relacje Warszawa–Chełm i Toruń–Ciechocinek.

PKP Intercity podkreśliło, że dąży do jak najbardziej przewidywalnego, cyklicznego rozkładu. Dlatego na popularnych trasach, m.in. Warszawa–Trójmiasto czy Wrocław–Kraków, pociągi będą kursować co godzinę. Co dwie godziny pojedzie m.in. relacja Zielona Góra–Przemyśl przez Wrocław i Kraków, a także składy Warszawa–Berlin i Gdynia–Wrocław.

W rozkładzie wprowadzono 15 nowych pociągów kategorii EIC i EIP, w tym Pendolino z Trójmiasta do Zakopanego oraz sezonowy EIP z Bielska-Białej do Ustki. Rozszerzona zostanie oferta tras ekspresowych, m.in. EIC Viadrina (Wrocław–Warszawa) oraz sezonowego Lajkonika (Kraków–Hel). Zwiększy się liczba kursów z Krakowa do Gdyni i Warszawy.

Nowe połączenia obejmą także mniejsze miasta. Gorzów Wielkopolski zyska pięć szybkich kursów do Poznania i połączenie z Trójmiastem. Do Chełma wrócą dodatkowe składy, a na Suwalszczyźnie pojawi się m.in. pociąg IC Wigry. Czas przejazdu z Suwałk do Warszawy skróci się do 3 godzin i 34 minut.

W nowym rozkładzie znalazło się 57 połączeń międzynarodowych – o 17 więcej niż dotąd. Co dwie godziny z Warszawy odjadą pociągi do Berlina, a co cztery z Krakowa do Wiednia i Pragi oraz z Trójmiasta. Nowością będzie m.in. IC Carpatia łączący Polskę z Niemcami, Austrią, Czechami, Słowacją i Węgrami oraz pociąg Przemyśl–Lipsk. Rozszerzona zostanie także oferta kursów do Wilna i do miast na Ukrainie – liczba połączeń wzrośnie z 10 do 13 par.

Zmiany obejmą również regionalnego przewoźnika Polregio, który od 14 grudnia wprowadzi nowe połączenia i wydłuży część tras. W województwie mazowieckim uruchomiona zostanie relacja Warszawa Zachodnia/Gdańska–Chełm. W Ciechocinku po kilkunastu latach przerwy ponownie pojawią się pociągi, a w województwie dolnośląskim ruszy m.in. relacja Wrocław–Rybnik. Nowe lub wydłużone trasy obejmą także m.in. Bydgoszcz, Hrubieszów, Terespol, Częstochowę, Trzebinię, Siemiatycze i Kuźnicę Białostocką.

Urząd Transportu Kolejowego zaznaczył, że szczególną uwagę na rozkład jazdy od 14 grudnia muszą zwrócić pasażerowie, którzy wybierają się na południowo-wschodnie Podkarpacie. Rozpoczyna się remont linii kolejowej i jedynymi połączeniami wybiegającymi za Krosno będą pociągi IC z Krakowa w kierunku Zagórza. Za stacją Krosno nie będą jeździć żadne pociągi regionalne i nie będzie za nie wprowadzona komunikacja zastępcza.

W okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2025/2026 zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe przewidział jeszcze cztery korekty związane m.in. z pracami remontowymi na liniach kolejowych. Następna zmiana zaplanowana jest na 8 marca 2026 r.

PKP Intercity w ubiegłym roku przewiozło 78,5 mln pasażerów i liczy, że w tym roku osiągnie 84 mln. Do 2030 r. spółka chce zwiększyć tę liczbę do 110 mln. Polregio, którego pociągi wyjeżdżają na tory ponad 2 tys. razy dziennie, przewiozło w 2024 r. blisko 101 mln osób.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce; jego udział w rynku wynosi ok. 25 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami – samorządy wojewódzkie. W 2024 r. z usług przewoźnika skorzystało blisko 101 mln pasażerów.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) – połączenia ekspresowe.