To już pewne. Województwo lubuskie będzie mieć własną spółkę transportową. Na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Sejmiku radni głosowali w tej sprawie jednomyślnie.

Uruchomienie spółki wymaga dopięcia wielu kwestii.

– Przed nami długi i trudny proces – podkreśla Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego:

O utworzeniu spółki radni rozmawiają już od roku.

Jedną z inicjatorek podpisania listu intencyjnego w celu jej powołania jest Anna Synowiec, przewodnicząca Sejmiku. Jej zdaniem jest to wielka szansa dla województwa lubuskiego:

Za powołaniem spółki opowiedzieli się wszyscy obecni radni.

– Cieszymy się i trzymamy kciuki, niemniej uważamy, że problemem z transportem należało zająć się już wiele lat temu – przyznaje Małgorzata Gośniowska-Kola, przewodnicząca klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości:

Decyzję radnych o powołaniu lubuskiej spółki transportowej pozytywnie oceniają lubuscy parlamentarzyści.

– Mamy z tą spółką wiele złych doświadczeń, dlatego czas wziąć sprawy w swoje ręce – mówi poseł Waldemar Sługocki:

Województwo lubuskie posiada 25 szynobusów: 3 elektryczne, 2 elektryczno-spalinowe oraz 20 spalinowych. Aktualnie 17 z nich jest użytkowane przez Polregio.

– Nareszcie powstanie podmiot, który realnie ma szansę zmienić sytuację transportową w regionie – ocenia posłanka Anita Kucharska-Dziedzic:

Lubuska Spółka Transportowa ma zostać powołana jeszcze w tym roku.