Transport publiczny, pilotaż skróconego czasu pracy czy plany rozwoju szpitala uniwersyteckiego – o tych i wielu innych tematach rozmawiali dzisiaj lubuscy włodarze na konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Te odbyło się w ośrodku kultury w Lubrzy. Oprócz wójtów, burmistrzów i prezydentów zaproszeni byli parlamentarzyści, marszałek województwa i wojewoda.

Jak mówi Ryszard Skonieczek wójt Lubrzy, poza tematami strategicznymi dla regionu, jest czas również na świąteczną atmosferę:

Podczas tego typu spotkań można porozmawiać o problemach – mówi Bartłomiej Kucharyk szef zrzeszenia gmin:

Wojewoda Marek Cebula dodaje, że istotną sprawą są pieniądze:

