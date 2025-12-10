

Wzrost wynagrodzeń pracowników, ceny leków, środków higienicznych i energii zwiększają obciążenie finansowe szpitali. Do tego dochodzi nieefektywna wycena procedur i limity ustalane przez NFZ, co uniemożliwia generowanie przychodów. Zdaniem Jarosława Sierackiego, dyrektora nowosolskiej lecznicy płace stanowią dużą cześć kosztów.

– Niektóre procedury są wyceniane zbyt nisko, a szpitale mają limity na liczbę pacjentów i dni pobytu, co uniemożliwia generowanie przychodów – dodaje dyrektor Jarosław Sieracki.