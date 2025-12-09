Lubuskie firmy, które zajmują się szkoleniem, mogą otrzymać dotację na rozwój cyfryzacji. Park Technologiczny „Interior” w Nowej Soli rozpoczął właśnie nabór wniosków.
Każdy z podmiotów może otrzymać pomoc do 50 tysięcy złotych – mówi Łukasz Rut, dyrektor do spraw rozwoju nowosolskiej spółki.
Nabór wniosków potrwa do końca lutego przyszłego roku.
Więcej informacji znajdziecie na stronie >>parkinterior.pl<<.
Polecamy
Lubuskie firmy chcą współpracować z przemysłem zbrojeniowym
Regionalne Forum Przemysłowe: lubuskie firmy dla obronności i bezpieczeństwaDziś w gorzowskim biurze urzędu marszałkowskiego odbywa się III Regionalne Forum Przemysłowe. To...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Łukasz Rut, dyrektor d/s rozwoju Parku Technologicznego „Interior” w Nowej Soli
Gościem Marka Turowskiego jest Łukasz Rut, dyrektor d/s rozwoju Parku Technologicznego "Interior" w Nowej Soli.Czytaj więcejDetails