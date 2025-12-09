Lubuskie firmy, które zajmują się szkoleniem, mogą otrzymać dotację na rozwój cyfryzacji. Park Technologiczny „Interior” w Nowej Soli rozpoczął właśnie nabór wniosków.

Każdy z podmiotów może otrzymać pomoc do 50 tysięcy złotych – mówi Łukasz Rut, dyrektor do spraw rozwoju nowosolskiej spółki.

Nabór wniosków potrwa do końca lutego przyszłego roku.

Więcej informacji znajdziecie na stronie >>parkinterior.pl<<.