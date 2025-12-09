Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że Karol Nawrocki liczy na spotkanie z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie. Bogucki podkreślił, że Polsce należy się wdzięczność i szacunek ze strony Ukrainy za wsparcie po rosyjskiej napaści.

W poniedziałek (8 grudnia) Zełenski w odpowiedzi na pytania dziennikarzy zaznaczył, że z przyjemnością spotkałby się z prezydentem Nawrockim. Poinformował, że zaprosił go do Kijowa. Zapewnił też, że sam odwiedzi Polskę, gdy otrzyma zaproszenie od polskiej głowy państwa.

Ukraina szanuje Polskę i jest wdzięczna Polsce za to, że przyjęła naszych ludzi, pomaga i wspiera

– zaznaczył Zełenski.

Po słowach przywódcy Ukrainy szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oznajmił, że trwają prace „w kontaktach dyplomatycznych, które są otwarte i aktywne” nad datą spotkania obu prezydentów w Warszawie.

„Widać ogromny wysiłek narodu polskiego”

Do sprawy odniósł się też we wtorkowym wpisie na X Bogucki.

Prezydent RP wyraża nadzieję, że prezydent Zełenski odwiedzi go w Warszawie, aby omówić kwestie, które Polska ma do załatwienia z Ukrainą. Polska – jak podkreśla (prezydent, PAP) – ze swoich zobowiązań sojuszniczych wywiązuje się w pełni

– napisał szef kancelarii prezydenta.

Stwierdził również, że Polsce należy się wdzięczność i szacunek ze strony Ukrainy za wielką pomoc, jaką państwo polskie i Polacy udzielili po rosyjskiej napaści.

Pan prezydent Nawrocki mówi wprost: »domagam się konsekwentnie symetrii w relacjach pomiędzy Polską a Ukrainą«. Jak podkreśla, jeśli przeanalizujemy setki tysięcy donacji – od pomocy humanitarnej, przez sprzęt wojskowy i amunicję – widać ogromny wysiłek narodu polskiego, który pozostaje stałym, niezmiennym i strategicznym wsparciem dla Ukrainy

– wskazał Bogucki.

Dodał, że prezydent liczy na to, że „Zełenski uszanuje ten wysiłek Polaków, otworzy się na pewne sugestie państwa polskiego i wyrazi wdzięczność wobec polskich żołnierzy, polskich obywateli i państwa polskiego w zakresie strategicznego wsparcia Ukrainy”.

Bogucki przypomniał też stanowisko Karola Nawrockiego, że wsparcie Ukrainy pozostaje tym, co Polskę i Ukrainę łączy w sposób fundamentalny.

17 listopada w wywiadzie dla „Do Rzeczy” prezydent Nawrocki mówił, że zaprasza prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Polski.

Mam nadzieję, że będzie moim gościem w Warszawie. Zapraszam prezydenta Zełenskiego, aby spotkał się z Ukraińcami, którzy są w Polsce, podziękował Polakom i aby przywiózł dobre informacje w sprawie ekshumacji na Wołyniu, na które czekamy

– dodał.

27 października ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar powiadomił w komentarzu dla państwowej agencji Ukrinform, że strona ukraińska zaproponowała stronie polskiej kilka możliwych terminów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Kijowie.

Dla Ukrainy i Polski ważne są kontakty prezydentów. Zaproponowałem kilka terminów, które zostały przyjęte przez stronę polską do rozpatrzenia. Żadnej negatywnej odpowiedzi nie było

– podkreślił Bodnar.