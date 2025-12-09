Kilkanaście odcinków dróg będzie wyremontowanych w gminie Maszewo. Część tych prac już wykonano, niektóre trwają, inne są na etapie rozstrzygania przetargu.

– Trzeba przyznać, ze to tzw. Polski Ład na drogi był impulsem, który proces remontów dróg w naszej gminie pchnął do przodu – mówi Waldemar Szymański, wójt gminy Maszewo.

Najnowszym przykładem udanego remontu jest inwestycja w Rybakach. Zakres prac objął wyrównanie podbudowy, położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz uporządkowanie poboczy. Dzięki temu poprawił się nie tylko komfort jazdy, ale też bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.