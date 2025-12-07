Gmina Maszewo otrzyma dofinansowanie na przebudowę dawnego budynku szkoły podstawowej w Rybakach i dostosowanie go do potrzeb edukacji przedszkolnej. Żłobek powstanie tam, gdzie najbardziej go potrzeba, aby zachęcić młodych rodziców – mieszkańców gminy, do pozostania w dotychczasowym miejscu.

– Dzieci to nie koszt, to inwestycja, dlatego będzie pierwszy w gminie żłobek – mówi Waldemar Szymański, wójt gminy Maszewo.

Warto przypomnieć, że wcześniej pozyskano 481 tysięcy złotych na funkcjonowanie klubu malucha. A w innej części tego samego budynku powstanie przeniesione z Maszewa przedszkole.