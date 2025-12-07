Jak już informowaliśmy Krośnieński Związek Powiatowo-Gminny podpisał umowę na zakup 12 nowoczesnych autobusów do obsługi połączeń na terenie powiatu. Start powiatowej komunikacji ma nastąpić 1 września 2026 r. Dodajmy, że wcześniej Krośnieński Związek Powiatowo-Gminny pozyskał również ponad 5 mln zł z KPO na zakup czterech dużych autobusów.

– Duże autobusy będą na przełomie marca i kwietnia, te mniejsze miesiąc później. Teraz przygotowujemy wszystko do wrześniowego startu – mówi Grzegorz Garczyński, przewodniczący Związku.

Rozkłady jazdy powinny być gotowe na początku roku. Krośnieński Związek Powiatowo-Gminny zapowiada, że chciałby też uruchomić połączenia z Gubina do Zielonej Góry, Lubska i z Krosna do Cybinki.