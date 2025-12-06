Z wojewodą lubuskim Markiem Cebulą rozmawia Krzysztof Baług
Kangoo nie dali rady ekipie z Pleszewa
Koszykarze Kangoo Basket Gorzów przegrali na własnym parkiecie z Koszem Kompaktowym Pleszew 82:95 w kolejnym meczu II ligi. Gorzowianie, którzy...
Piłkarze ręczni Rajbud Development Stali Gorzów wygrali na wyjeździe z AZS-em AWF-em Biała Podlaska 35:34 (16:13) w kolejnym meczu Ligi...
Siatkarze Karton-Pak Astry Nowa Sól wygrali przed własną publicznością z Necko Augustów 3:0 w setach do 21, 22 i 21...
Piłkarze ręczni Zewu Świebodzin przegrali w meczu I ligi z liderem tabeli Puriną Kąty Wrocławskie 32:38. Przed meczem odbyło się...
Koszykarze Zastalu Zielona Góra wysoko pokonali na wyjeździe Energę Czarnych Słupsk aż 95:63 w meczu 10. kolejki Orlen Basket Ligi....
Koszykarze Zastalu Zielona Góra pewnie pokonali na wyjeździe Czarnych Słupsk 95:63 w spotkaniu 10. kolejki Orlen Basket Ligi. Po pierwszej...
