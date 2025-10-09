Dwudziestu trzech pracodawców: zarówno lokalnych przedsiębiorców jak i przedstawicieli służb mundurowych pokaże, swoją ofertę zatrudnienia na jutrzejszych powiatowych targach pracy w Świebodzinie. Rozpoczną się o godzinie 10 i będą trwały dwie godziny.

Jak mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie Monika Wiktorowicz, to pierwsze tego typu wydarzenie od zmiany przepisów:

Targi odbędą się w hotelu Sen a organizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy.