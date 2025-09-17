Modernizacja dróg wiejskich i miejskich na terenie gminy Świebodzin będzie kosztować prawie 11 milionów zlotych. To projekt, który ma wspierać modernizację lokalnych tras, zwykle będących w najgorszym stanie.

– To idea i pomysł jeszcze naszych poprzedników, który obecnie jest na ukończeniu – mówi Tomasz Olesiak, burmistrz Świebodzina.

W tej chwili gmina może korzystać jedynie z Rządowego Program Rozwoju Dróg. Gmina Świebodzin złożyła w tym rozdaniu dwa wnioski – na przebudowę ulicy Słonecznej oraz budowę drogi od ulicy Zachodniej do sołectwa Rozłogi.