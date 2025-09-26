Nikt nie powiedział, że na koncercie musi być głośno. Z tego założenia wyszły dwie świebodzińskie fundacje, które zorganizują koncerty sensoryczne. To dla osób z zaburzeniami typu spektrum autyzmu, które nie tolerują hałasu. Wcześniej jednak odbędą się warsztaty. Te ruszają już w niedzielę. Organizatorami są Fundacja Acoustic Art i Neurozmaici.

Anna Malecka psychiatra i prezes Neurozmaitych mówi, że dużo młodzieży ze spektrum chciałoby pójść na koncert, ale poziom dźwięku jest przez nienietolerowany:

Same koncerty ruszają w grudniu:

Szczegóły i zapisy na stronie fundacji neurozmaici.com