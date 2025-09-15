Gmina Świebodzin chce doświetlić przejścia dla pieszych. Zbliża się czas, kiedy dzień staje się krótszy i znacznie mniej jest dziennego światła. Potrzebne jest światło sztuczne i z tego powodu przejścia dla pieszych to miejsca niebezpieczne.

– Aby podnieść bezpieczeństwo naszych mieszkańców wytypowaliśmy te miejsca, które wymagają instalacji oświetlenia lub modernizacji już istniejącego – mówi Tomasz Olesiak, burmistrz Świebodzina.

Na liście modernizacji oświetlenia są lampy w pobliżu ulic: Zachodnia, Łukowa oraz Poznańska.

