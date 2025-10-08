Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła w środę (8 października) podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, że mur dronowy będzie odpowiedzią UE na realia współczesnej wojny. – Rosja chce siać podziały. Musimy odpowiedzieć jednością – podkreśliła.

Zwróćcie uwagę na to, co się stało w Polsce. Musieliśmy wdrożyć bardzo drogie systemy, a właściwie wykorzystać myśliwce najnowszej generacji, aby zestrzelić stosunkowo tanie, masowo produkowane drony. To absolutnie nie jest zrównoważone. Potrzebujemy systemu antydronowego, który jest niedrogi, umożliwia szybkie wykrywanie, szybkie przechwytywanie i, w razie potrzeby, szybką neutralizację. I wiele możemy się nauczyć od Ukrainy w tej dziedzinie

– powiedziała.

Szefowa KE zaznaczyła, że Ukraina jest gotowa wesprzeć wysiłki UE.

Mur dronowy będzie stanowić wkład w program Straż Wschodniej Flanki. (…) System antydronowy będzie tarczą dla całej Unii, w tym oczywiście dla południowej flanki. Powinien być zaprojektowany tak, aby sprostać szerokiemu spektrum wyzwań, od reagowania na klęski żywiołowe po walkę z międzynarodową przestępczością zorganizowaną, od monitorowania migracji wykorzystywanej jako broń po kontrolę rosyjskiej floty cieni. Lista jest długa

– stwierdziła.

Halicki podkreślił, że Rosja dostała odpowiedź na swoje naruszenia.

10 września (…) NATO zareagowało. Jesteśmy razem, ale musimy być dużo sprawniejsi

– powiedział.

Zaapelował o działania w internecie przeciwko „rosyjskiej cyberarmii”.

Musimy blokować i eliminować tych, którzy działają na rzecz Rosji w sieci. Agenci są także tu na tej sali, mówią, że to nie nasza wojna, chcą, żebyśmy byli słabsi

– zaznaczył europoseł PO.

Halicki zaapelował też do KE o to, by wsparła europejski przemysł zbrojeniowy zdejmując system ETS z produkcji stali i chemikaliów, które są niezbędne dla produkcji uzbrojenia.

To nie jest duży wysiłek ekonomiczny, a potrzebna jest nowa legislacja. Przemysł zbrojeniowy bez ETS-u

– powiedział.

Bielan podkreślił, że Polska i inne kraje, które doświadczyły rosyjskiego imperializmu, rozumieją wagę odpowiedzi na rosyjskie prowokacje, ale – jak dodał – nie wszystkie kraje prowadziły politykę w duchu interesu Europy.

Kiedy dziś nad Berlinem, Brukselą czy Kopenhagą widzimy rosyjskie drony, pomyślmy o miliardach euro przepompowanych na wschód przez Gerharda Schroedera i Angelę Merkel – powiedział.- Tak, tę Angelę Merkel nieudolnie próbującą dziś zrzucić z siebie odpowiedzialność, kuriozalnie insynuując niewłaściwe zaangażowanie państw kontestujących jej politykę

– zaznaczył Bielan.

Odniósł się także do sprawy Wołodymyra Ż. podejrzewanego o wysadzenie Nord Streamu, który został aresztowany w Polsce, a o którego wydanie ubiegają się Niemcy.

Chciałbym przypomnieć kanclerzowi Merzowi, że Ukraina znajduje się w stanie wojny z Rosją, ponieważ została napadnięta. Ukraińcy mają pełne prawo atakować zarówno rosyjskie rafinerie, jak i sieci (…) przesyłowe, a nam pozostaje ich wspierać, a nie karać za to

– podkreślił.