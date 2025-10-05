Dwie osoby zginęły w nocy w soboty na niedzielę (4/5 października) w pożarze budynku w Katowicach, osiem innych ewakuowało się, nie odnosząc obrażeń – wynika z informacji służb kryzysowych wojewody śląskiego i straży pożarnej.

Jak przekazało w porannym raporcie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), informację o pożarze jednego z lokali w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Opolskiej służby otrzymały kilkadziesiąt minut po północy.

Łącznie z budynku ewakuowano się 8 osób. Po ugaszeniu pożaru, w trakcie przeszukiwania budynku, w jednym z pomieszczeń ujawniono zwłoki 2 osób (prawdopodobnie osoby bezdomne)

– poinformowało WCZK.

Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach powiedział PAP, że do pożaru doszło na parterze, silne zadymienie przedostało się na klatkę schodową. W pomieszczeniu, w którym pojawił się ogień zalegały duże ilości nagromadzonych śmieci. Z uwagi na stan zwłok trudno zidentyfikować ofiary, zapewne będą konieczne szczegółowe badania. W akcji brało udział pięć zastępów strażaków. Działania zakończyły do po 6.

Nie był to jedyny groźny pożar, do którego doszło minionej nocy w regionie. Przed północą 25 osób opuściło pięciokondygnacyjny budynek przy ul. Kotuchy w Piekarach Śląskich, doszło tam do pożaru piwnicy. W niedzielę nad ranem strażacy zostali wezwani do gaszenia pożaru w Mszanie, gdzie ogień pojawił się na dachu domu przyjęć. Jeszcze przed przybyciem służb na miejsce ewakuowało się 13 osób.