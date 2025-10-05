Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę (5 października) ostrzeżenie II stopnia przed sztormem dla części zachodniej i środkowej strefy brzegowej Bałtyku, a dla części wschodniej i północnej części woj. zachodniopomorskiego wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem.

Regionalne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie wydało ostrzeżenie II stopnia dla części zachodniej i środkowej strefy brzegowej przed sztormem. Synoptycy prognozują wiatr z kierunków południowo-zachodniego od 6 do 7, a w porywach do 8 w skali Beauforta. Alert potrwa do niedzieli do godz. 19.

Z kolei Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzega przed silnym wiatrem we wschodniej strefie brzegowej. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych lub południowo-zachodnich od 4 do 6, w porywach do 7 w skali Beauforta.

Według informacji podanych przez Bałtyk IMGW, ostrzeżenie przed silnym sztormem obowiązuje na obszarze Bałtyku Zachodniego, Południowego, Południowo-Wschodniego i Północnego.

Dodatkowo IMGW wydało alert I przed silnym wiatrem dla północnych regionów woj. zachodnio-pomorskiego. Prognozowany jest wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenie potrwa od poniedziałku od godz. 3 do godz. 11.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 85 proc.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.