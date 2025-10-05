Na dachu nowojorskiego metra znaleziono dwie martwe nastolatki, a lokalne władze wydały w związku z tym ostrzeżenie przed popularnym wśród młodych ludzi internetowym trendem zwanym „metro surfing”, czyli jazdą na dachach wagonów miejskiej kolejki.

Według stacji NBC News, która powołała się na policję, dwa ciała odkryto w sobotę rano czasu miejscowego na dachu pociągu jadącego z dzielnicy Queens do Brooklynu. Wiek ofiar nie został dotąd oficjalnie potwierdzony, ale według niektórych doniesień chodzi o dwie 13-latki.

Demetrius Crichlow, prezes nowojorskiego przedsiębiorstwa transportu zbiorowego NYC Transit, nazwał zgon obu dziewczyn tragedią i podkreślił, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z „metro surfingiem”.

Dwie dziewczynki zginęły, bo z jakiegoś powodu wydawało im się, że jazda na zewnątrz pociągu metra to dobra zabawa. Rodzice, nauczyciele i przyjaciele muszą jasno powiedzieć swoim bliskim, że wejście na dach wagonu metra to nie „surfing”, to samobójstwo

– oświadczył Crichlow.

Jak podała NBC News, w latach 2023 i 2024 w Nowym Jorku 18 osób zginęło w wypadkach związanych z „metro surfingiem”. W sierpniu policja poinformowała, że w tym roku w incydentach tego typu zginęły trzy osoby. Służby zaczęły latać dronami nad naziemnymi odcinkami tras pociągów, aby wykrywać pasażerów jadących na dachach wagonów.

W czerwcu burmistrz Nowego Jorku Eric Adams powiedział, że od początku roku policjanci „52 razy ratowali »surferów« z pociągów metra, nim doszło do tragedii”.

Matka nastolatka, który zginął podczas „metro surfingu” w 2023 roku, rok później wniosła pozew o bezprawne spowodowanie śmierci przeciwko internetowym koncernom ByteDance, TikTokowi i Meta, podkreślając, że jej syn poznał „surfing w metrze” dzięki serwisom społecznościowym. Sprawa jest w toku. Firmy odrzucają zarzuty.