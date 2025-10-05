Agresywna pacjentka zaatakowała pielęgniarkę w szpitalu w Suchej Beskidzkiej.
Jak powiedział rzecznik policji w Suchej Beskidzkiej Wojciech Copija, nietrzeźwa pacjentka zaatakowała pielęgniarkę podczas, gdy ta udzielała jej pomocy:
Jak ustalono, agresywna pacjentka chwyciła pielęgniarkę za włosy i uderzała jej głową o podłogę. Agresorka miała we krwi około półtora promila alkoholu.
Policja bada okoliczności napaści. Sprawdzany jest m.in. zapis z kamer monitoringu.
