Agresywna pacjentka zaatakowała pielęgniarkę w szpitalu w Suchej Beskidzkiej.

Jak powiedział rzecznik policji w Suchej Beskidzkiej Wojciech Copija, nietrzeźwa pacjentka zaatakowała pielęgniarkę podczas, gdy ta udzielała jej pomocy:

Jak ustalono, agresywna pacjentka chwyciła pielęgniarkę za włosy i uderzała jej głową o podłogę. Agresorka miała we krwi około półtora promila alkoholu.

Policja bada okoliczności napaści. Sprawdzany jest m.in. zapis z kamer monitoringu.