Tragiczny wypadek podczas prac budowlanych w Jadownikach, w województwie małopolskim. Po 17.00 na jednego z pracowników zawalił się komin.

Mimo szybkiej akcji służb ratowniczych, życia poszkodowanego nie udało się uratować. Ofiarą jest 26-letni mężczyzna

– poinformował młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Na miejscu pracują straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja, która pod nadzorem prokuratury ustala przyczyny i okoliczności tragedii.