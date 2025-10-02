Tragiczny wypadek podczas prac budowlanych w Jadownikach, w województwie małopolskim. Po 17.00 na jednego z pracowników zawalił się komin.
Mimo szybkiej akcji służb ratowniczych, życia poszkodowanego nie udało się uratować. Ofiarą jest 26-letni mężczyzna
– poinformował młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Na miejscu pracują straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja, która pod nadzorem prokuratury ustala przyczyny i okoliczności tragedii.
