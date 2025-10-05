Kompleks obiektów wojskowych w Gubinie tylko w części został zagospodarowany. Jeden kwartał byłych wojskowych koszar przez jakiś czas służył Zakładowi Karnemu w Krzywańcu, który jednak z budynków się wyprowadził. Obiekt jest w dobrym stanie i lokalny samorząd poszukuje dla niego nowego gospodarza.

– Namawiam przede wszystkim wojskowych, bo lokalizacja Kolonia Wałowice jest wymarzona pod wojskowe potrzeby – mówi Zbigniew Bołoczko, burmistrz Gubina.

Burmistrz Zbigniew Bołoczko podkreśla, że pomocą w rozmowach z potencjalnymi użytkownikami gubińskich koszar służy lubuski senator, generał Mirosław Różański.