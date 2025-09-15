Radni sejmiku lubuskiego zgodzili się przekazać 300 tys. zł dotacji celowej dla powiatu krośnieńskiego.

– Pieniądze pozwolą zakończyć nam prace związane z termomodernizacją budynku A szpitala w Gubinie – mówi Anna Januszkiewicz, startosta krośnieńska.

– Zwiększymy standard pobytu naszych pacjentów i zaoszczędzimy na ogrzewaniu budynku – dodaje Jolanta Siwicka, prezes Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie Odrzańskim, które zarządza też szpitalem w Gubinie:

Zachodnie Centrum Medyczne jest spółką samorządową, którą w 2017 r. powołały wspólnie gmina i powiat krośnieński.

