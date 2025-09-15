Radni sejmiku lubuskiego zgodzili się przekazać 300 tys. zł dotacji celowej dla powiatu krośnieńskiego.
– Pieniądze pozwolą zakończyć nam prace związane z termomodernizacją budynku A szpitala w Gubinie – mówi Anna Januszkiewicz, startosta krośnieńska.
– Zwiększymy standard pobytu naszych pacjentów i zaoszczędzimy na ogrzewaniu budynku – dodaje Jolanta Siwicka, prezes Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie Odrzańskim, które zarządza też szpitalem w Gubinie:
Zachodnie Centrum Medyczne jest spółką samorządową, którą w 2017 r. powołały wspólnie gmina i powiat krośnieński.
Czytaj także:
Świebodzińskie starostwo sprzedaje budynek „C”
Już kilka lat temu starosta świebodziński zapowiadał, że będzie chciał przenieść powiatowych urzędników w inne miejsce. Siedziba starostwa jest w centrum miasta, ale w kilku budynkach, skomplikowanych architektonicznie, z...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Milionowy projekt ZEC w Międzyrzeczu
Modernizację węzłów i sieci ciepłowniczych na terenie gminy Międzyrzecz będzie przeprowadzał Zakład Energetyki Cieplnej w Międzyrzeczu. Projekt będzie realizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko....Czytaj więcejDetails