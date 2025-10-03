Rozpoczął się remont ulicy Łąkowej w Gubinie. Remontowany jest fragment od strony ulicy Kaliskiej. To ważna inwestycja zarówno dla mieszkańców tej ulicy, jak i sołectwa Żenichów, w stronę którego ulica prowadzi.

– Przebudowa obejmie dokładnie 334 metrów ulicy i będzie bardzo kompleksowa – mówi Zbigniew Bołoczko, burmistrz Gubina.

Droga będzie mieć nową nawierzchnię z kostki betonowej, chodniki po obu stronach i system odwodnienia. Koszt inwestycji przekracza 773 tysiące złotych, ale 80 procent kosztów pokrywa dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny został podzielony pomiędzy miasto Gubin i gminę Gubin. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada.