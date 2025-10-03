Dziś w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbyła się Gala Programów Lubuskiego Kuratora Oświaty. Podczas wydarzenia podsumowano dotychczasowe działania placówek w ramach realizacji programów proponowanych przez kuratorium.

– Obserwujemy pracę lubuskich szkół i przedszkoli oraz analizujemy efekty podejmowanych działań, a to pomaga przy planowaniu i tworzeniu kolejnych programów – mówi Mariusz Biniewski, lubuski kurator oświaty:

Jednym z programów lubuskiego kuratora oświaty jest program „Mediacje są OK”. Dotyczy on rozwiązywania konfliktów wśród uczniów poprzez dialog.

O szczegółach mówi Anna Bucholska, wizytatorka i rzeczniczka praw dziecka w Lubuskim Kuratorium Oświaty, promotorka programu:

Program „Mediacje są OK” realizuje m. in. Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie.

– Zaproponowane przez kuratorium metody i zmiany przynoszą oczekiwane efekty – przyznaje Olga Tórz-Wciórka, dyrektorka szkoły:

Podczas gali zaprezentowano także nowe inicjatywy i dobre praktyki w nauczaniu i wychowywaniu dzieci w przedszkolach i szkołach.