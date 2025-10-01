Dziś początek roku akademickiego 2025/2026. Tym samym Uniwersytet Zielonogórski rozpoczyna swój 25. rok działalności. Przed uroczystą inauguracją przedstawiciele władz uczelni i poszczególnych wydziałów mówili o przygotowaniach do najbliższych dwóch semestrów i o planach na kolejne lata.

W tym roku środowisko akademickie ma wiele okazji do świętowania.

– Mam nadzieję, że kolejne 25 lat uczelni przyniesie równie dużo sukcesów i powodów do radości – mówi profesor Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego:

W tym roku akademickim debiutuje kierunek „Dziennikarstwo i nowe media”.

– Podążamy za rozwojem technologii i zmieniającymi się trendami, dlatego skupimy się na tworzeniu treści cyfrowych – podkreśla profesor Magdalena Steciąg, dyrektorka Instytutu Filologii Polskiej:

W tym roku jubileusz 10-lecia świętuje Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu.

O planach na najbliższe miesiące mówi profesor Marcina Zaniew, prorektor ds. Collegium Medicum:

W uroczystej inauguracji wzięli udział przede wszystkim studenci I roku. Zapytaliśmy ich o nastroje i nastawienie:

W nowym roku akademickim studia na UZ rozpocznie ponad 3,5 tysiąca osób. W sumie uczelnia będzie kształcić prawie 10,5 tysiąca studentów.