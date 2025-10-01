Rajdem rowerowym „80 kilometrów na 80 – lecie” po powiecie nowosolskim rozpoczęły się dziś obchody jubileuszu 80 – lecia Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli. Jutro na terenie placówki, z udziałem niemieckich szkół, odbędzie się memoriał lekkoatletyczny. Natomiast w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, zorganizowana zostanie konferencja pod nazwą „Uczeń ukraiński w polskich szkołach”. – Najbliższy piątek przeznaczony zostanie na uroczystą galę jubileuszową – mówi Aleksandra Grządko, dyrektor szkoły.

W sobotę odbędzie się bal absolwenta.