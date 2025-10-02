5 lat temu Krzysztof Graczyk i jego sąsiedzi wyszli protestować przeciwko odpadom zwożonym tirami pod ich miejscowość.

Wcześniej nie uczestniczyli w protestach. Widzieli jednak w telewizji, jak strajkowali aktywiści. I tak jak oni kładli się na asfalcie, tworząc barykadę ze swoich ciał.

Policja siłą przerwała ten protest. Krzysztof Graczyk został powalony na ziemię.

Został niesłusznie oskarżony o napaść na policjantów, swojej niewinności musiał dowodzić w sądzie. Choć minęło pięć lat, Krzysztof nadal walczy – o prawdę. O to, że nic nie zrobił a policjanci kłamali w swoich zeznaniach.

Czym jest prawda? Czy w walce z państwową instytucją zawsze się obroni?

Kim jest szary obywatel wobec tej wielkiej machiny? Dlaczego prawo do wyrażania siebie, swojego sprzeciwu jest ważne dla każdego?

Po reportażu zapraszamy na rozmowę z Tatianą Sawicką, psycholog, uczestniczącą w protestach, prawnikiem Mateuszem Wartalskim z Zielonogórskiego Towarzystwa Edukacyjnego CIVILITAS oraz Szymonem Bałkiem, aktywistą, obrońcą praw zwierząt, jednym z siedmiu uczestników protestu z 18 grudnia 2016 roku, którzy w miesięcznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich blokowali drogę na Wawel.

Czwartek 2.10.2025 po godz. 18.00 na antenie Radia Zachód.

Zaprasza Studio Reporterów Kukułcza 1