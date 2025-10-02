Znamy laureatów „Lubuskiej Perły Turystycznej 2025” oraz wyróżnionych na targach „Polagra Smaki Regionów 2025”. Wśród nagrodzonych są lubuscy producenci i gospodarze.

– Lubuskie produkty regionalne i atrakcje turystyczne są wizytówką naszego regionu – mówi Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego:

Nagroda „Turystycznego Odkrycia Roku” w ramach konkursu „Lubuska Perła Turystyczna” trafiła do trzech producentek tworzących szlak turystyczny „Lubuski Stół”. Są to właścicielki Sadu Solniki, Winnicy Kinga oraz Gościńca u Deców.

– Jesteśmy grupą przyjaciółek, które połączyły siły i osiągnęły wspólny sukces – podkreślają Irena Lisowska-Szron, Kinga Kowalewska-Koziarska i Magdalena Dec:

Z kolei wyróżnienie podczas targów „Polagra Smaki Regionów 2025” otrzymali właściciele Rybackiej Chaty FISCH-NET w Wojnowie.

– Ta nagroda jest nas motywacją do dalszej pracy – przyznają Małgorzata i Grzegorz Koza:

„Lubuska Perłą Turystyczną” nagrodzono Wielkie Zwiedzanie Książęcego Żagania, Kajaki24.eu na szlaku kajakowym rzeką Pliszką” oraz Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Przez Lubuskie Jeziora i Rzeki ku Bałtykowi”. Z kolei na targach „Polagra Smaki Regionów 2025” wyróżniono właścicieli piekarni i cukierni ANTERS, gospodarstw QZKO, Malinówka i BIO-LAS oraz Decowej Manufaktury.