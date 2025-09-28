Torzym zamierza zmienić oblicze okolic jeziora Ilno. To piękne i czyste jezioro zostanie otoczone infrastrukturą wypoczynkową i turystyczną, aby mieszkańcy i turyści mieli miejsce do odpoczynku i spędzenia wolnego czasu w kulturalnych warunkach.

– Na kilka elementów tych działań już otrzymaliśmy dofinansowania, co pozwoli nam zabrać się za pierwsze inwestycje – mówi Ewelina Niwald-Brzuśnian, burmistrz Torzymia.

Całość modernizowanego kwartału miasta ma dopełnić muszla koncertowa. Prace rozpoczną się w przyszłym roku.