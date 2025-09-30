Uszczelnienie i wzmocnienie sankcji na Rosję to priorytet dla państw Trójkąta Weimarskiego, wskazuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szefowie dyplomacji Polski, Francji, Niemiec i Ukrainy spotkali się wczoraj w Warszawie.

Po spotkaniu, minister Sikorski podkreślił, że państwa Trójkąta Weimarskiego jednomyślnie poparły wzmocnienie wschodniej flanki NATO i zaostrzenie sankcji wobec Moskwy:

Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noel Barrot wskazał, że nowe sankcje miałyby objąć głównie rosyjski przemysł naftowy. Wymienił wycofanie rosyjskiego LNG do 1 stycznia 2027 r. i nałożenie sankcji na główne rosyjskie firmy naftowe – Rosnieft i Gazprom Nieft. Restrykcje miałyby być również nałożone na 120 statków rosyjskiej floty cieni, na banki i na kryptowalutowe kanały omijania sankcji.

Wspólnym wnioskiem spotkania była deklaracja dalszego wsparcia politycznego, wojskowego i finansowego dla Ukrainy oraz jednoznaczne potępienie rosyjskich prowokacji wobec państw NATO. Ministrowie omówili także sytuację w Mołdawii po wyborach oraz wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym i nuklearnym w regionie.