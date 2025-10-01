Wzmocnienie europejskiej obrony, zwłaszcza na wschodniej flance i wsparcie Ukrainy – to główne tematy unijnego szczytu w Kopenhadze. Dania, która ma teraz przewodnictwo we Wspólnocie, zaprosiła europejskich przywódców na nieformalną naradę.

Polscy żołnierze wezmą udział w ochronie szczytu europejskiego w Kopenhadze. Jak poinformował premier Donald Tusk, pojawią się oni w stolicy Danii na prośbę tamtejszych władz:

Tusk przypomniał, że niedawno Dania zmagała się z incydentami dronowymi nad lotniskami i misja polskich żołnierzy będzie koncentrować się na obronie antydronowej:

Przestrzeni nad Kopenhagą podczas europejskich szczytów będą strzec także żołnierze z Francji, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Narada w Kopenhadze ma być przygotowaniem do kolejnego szczytu za trzy tygodnie, już w Brukseli. Wtedy mają być przyjęte projekty flagowe wzmacniające obronę. „Straż Wschodniej Flanki, to jeden z nich, musimy działać teraz” – wyjaśniała wczoraj Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. „Europa musi stanowczo odpowiedzieć na rosyjskie ataki dronów na nasze granice” – dodała szefowa KE.