Po kilku latach prac budowlanych i kłopotach z wykonawcami, dziś o godz. 13 otwarta zostanie wieża widokowa w Słubicach.

W parku, tuż przy zabytkowym stadionie miejskim, powstała nowoczesna wieża widokowa, nowy symbol miasta i atrakcja turystyczna regionu. Ma wysokość 30 metrów i dwa przestronne tarasy widokowe, z których rozciąga się panoramiczny widok na Słubice, Frankfurt nad Odrą oraz dolinę Odry.

– Na wieżę prowadzi 100 schodów. Dla wygody odwiedzających dostępna jest także winda – mówi Tomasz Stefański, zastępca burmistrza Słubic.

Wieża może jednocześnie pomieścić do 40 osób. Czynna będzie 6 dni w tygodniu, oprócz poniedziałków. Wstęp będzie bezpłatny przez 5 lat, bo taka jest tzw. trwałość projektu unijnego, realizowanego wspólnie przez Słubice i Frankfurt nad Odrą. W jego ramach strona niemiecka wyremontowała Dom Bolfrasa.