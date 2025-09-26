Niemieckie służby autostradowe przystępują do tworzenia trzeciego pasa drogi na przejściu w Świecku. Po niemieckiej stronie usunięte zostaną przeszkody z pasa awaryjnego, który będzie dostępny dla kierowców.

Zapowiedzi takich działań mieliśmy na szczeblu rządów Polski i Niemiec, na szczeblu województwa lubuskiego i Brandenburgii, a nawet burmistrzów Słubic i Frankfurtu nad Odrą.

– Teraz jednak te zapowiedzi będą przyjmować konkretną formę – mówi Tomasz Stefański, zastępca burmistrza Słubic.

Autobahn AG podaje, że prace dostosowawcze na autostradzie będą zakończone w IV kwartale tego roku.