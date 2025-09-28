W Rudawicy w gminie Żagań dobiega końca budowa drogi przy tak zwanej górce rudawickiej. Koszt inwestycji to blisko milion złotych. Prace realizowane są przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.

Mieszkańcy tej lokalizacji wsi od dawna czekali na drogę dojazdową do swoich posesji. – Jesteśmy na ostatniej prostej. Jest to jezdnia asfaltowa z utwardzonym poboczem. Jesienią i zimą warunki jazdy były tutaj fatalne – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

– Otrzymaliśmy ze środków unijnych trzysta tysięcy złotych. Pozostała kwota pochodzi z gminnej kasy – zaznacza włodarz gminy:

Zakończenie inwestycji planowane jest w przyszłym tygodniu.