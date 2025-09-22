W Dzietrzychowicach w gminie Żagań remontowana jest lokalna remiza OSP. Samorząd otrzymał na realizację zadania środki zewnętrzne. Koszt modernizacji obiektu sięga 800 tysięcy złotych.

Remiza ma już swoje lata i od początku istnienia nie przechodziła żadnych większych prac. – Już widać pierwsze efekty działania firmy, która wygrała przetarg. Będzie nowy dach na budynku, wymienimy również źródło ciepła – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

– To duża inwestycja. Dzietrzychowiccy strażacy, to intensywnie działająca jednostka, więc tym bardziej cieszy, że roboty przy budynku idą zgodnie z planem – podkreśla włodarz gminy:

Modernizacja budynku remizy potrwa do końca listopada.