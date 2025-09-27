Kombatanci i przedstawiciele władz państwowych upamiętnili 86. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości zorganizowano przed Sejmem, przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

W uroczystościach wziął udział między innymi prezes zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski:

Uczestnicy uroczystości przypomnieli, że dziś mija też 86. rocznica powstania Szarych Szeregów. Była to konspiracyjna organizacja harcerska, która odegrała ważną rolę w ramach Polskiego Państwa Podziemnego.