Unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius zaproponował koncepcję „muru dronowego”, który przez działania antydronowe zabezpieczałby wschodnią flankę UE – poinformował w piątek (26 września) szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego, powinny wziąć w niej udział wszystkie kraje wschodniej flanki NATO.

W piątek (26 września) wicepremier Kosiniak-Kamysz wziął udział w wideokonferencji z unijnym komisarzem ds. obrony Andriusem Kubiliusem oraz z innymi krajami wschodniej flanki UE, poświęconej pomysłowi „muru dronowego”.

Szef MON przekazał na konferencji prasowej, że w pełni poparł koncepcję proponowaną przez Kubilliusa, która – w jego ocenie – jest bardzo potrzebna. Jak podkreślił, udział w niej „muszą brać wszystkie państwa wschodniej flanki NATO”.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że propozycja unijnego komisarza obejmuje „przede wszystkim działania antydronowe, które mają zabezpieczyć wschodnią flankę Unii Europejskiej” – w tym fortyfikację na lądzie i obronę na morzu.

Mamy tutaj zjednoczenie. To się musi rozciągać na południe i stąd moja propozycja, żeby wszystkie państwa wschodniej flanki partycypowały i uczestniczyły w programie zaproponowanym przez komisarza Kubiliusa. Oczywiście na to musi się zgodzić cała Unia Europejska, a więc państwa oddalone. Ale chyba po wydarzeniach z Kopenhagi (…) widać, że zagrożenie nie jest tylko dla wschodniej flanki (Sojuszu), że wystrzelenie dronów może nastąpić z okrętu lub statku

– zauważył szef MON.

Duńska policja potwierdziła loty dronów nad czterema lotniskami na Półwyspie Jutlandzkim – w Aalborgu, Esbjergu, Sonderborgu i wojskowej bazie lotniczej Skrydstrup w nocy ze środy na czwartek.

Obrona antydronowa i przeciwrakietowa

Zdaniem szefa MON, obrona antydronowa i przeciwrakietowa „wymaga współpracy, bo jest to najdroższy ze wszystkich systemów uzbrojenia”.

Cieszę się z poparcia wszystkich państw

– mówił wicepremier.

Unia Europejska się obudziła, Unia Europejska inwestuje w obronność

–

Wicepremier W.@KosiniakKamysz po rozmowach z europejskimi sojusznikami: Dzisiejsza koncepcja przedstawiona przez komisarza Kubiliusa obejmuje zarówno system fortyfikacji na lądzie, ochronę na morzu, ale przede…

Kosiniak-Kamysz zaznaczył też, że inicjatywa Unii Europejskiej jest „dla NATO, a nie przeciwko Sojuszowi”.

To państwa narodowe i armie będą z tego korzystać, one są zjednoczone w ramach NATO i te zdolności się uzupełniają

– mówił.

Kubilius mówił później w Brukseli, że mur postrzegany jest jako „element większego przedsięwzięcia”, który nazywany jest obecnie Strażą Wschodniej Flanki. Dodał, że ten szerszy projekt będzie składał się z trzech komponentów, oprócz powietrznego także naziemnego oraz morskiego. W przypadku tego ostatniego, jak powiedział Kubilius, chodzi o gotowość na wszelkie możliwe prowokacje nadchodzące od strony morza.