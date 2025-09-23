Granica z Białorusią będzie znowu otwarta – poinformował premier Donald Tusk rozpoczynając posiedzenie Rady Ministrów. Przejścia zostały zamknięte 12 września, ze względu na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad 2025.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podpisał już rozporządzenie, na mocy którego w czwartek granica z Białorusią ponownie zostanie otwarta.

O taki ruch zabiegali członkowie branży transportowej. Zapowiedzieli protest przed kancelarią premiera, który został na razie zawieszony.

Rzeczniczka Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Anna Brzezińska mówiła Polskiemu Radiu, że będą się domagać odszkodowań. Jej zdaniem, poza stratami finansowymi, mogli utracić kontrakty lub potencjalne zlecenia.

Według przewoźników, po stronie białoruskiej utknęło prawie 1500 pojazdów. Resort spraw wewnętrznych i administracji informuje z kolei o 130 pojazdach, a dane przedstawione przez transportowców nazywa powielaniem białoruskiej dezinformacji.