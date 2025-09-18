Trwają międzyresortowe konsultacje ws. przedłużenia kontroli granicznych na granicach z Niemcami i Litwą. Za takim rozwiązaniem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Ostateczną decyzję w tej sprawie poznamy najprawdopodobniej jutro.

Jak mówi Sławomir Pawlak, dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego, kontrole na granicy z Niemcami nadal są potrzebne:

Kontrole w Lubuskiem i Dolnośląskiem prowadzone są m.in przez policję, żandarmerię i inspektorów KAS:

Od początku wprowadzenia kontroli na terenie podlegającym pod Nadodrzański Oddział Straży Granicznej sprawdzono 235 tys. osób i 110 tys. pojazdów.

Kontrole na granicach zostały tymczasowo przywrócone na początku lipca. Celem jest powstrzymanie niekontrolowanego przepływu migrantów. Jesli proponowane zmiany wejdą w życie to kontrole graniczne z Niemcami i Litwą będą obowiązywać do 4 kwietnia.