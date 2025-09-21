Wszystkie szczątki bezzałogowców znajdowane w Polsce to skutek rosyjskiej prowokacji z nocy 9 na 10 września – mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

W ten sposób odniósł się do informacji o kolejnych znaleziskach obiektów przypominających drony. Elementy, które mogą być częściami dronów, znaleziono rano w trzech miejscowościach.

Minister obrony narodowej powiedział, że to konsekwencje rosyjskiego ataku sprzed kilku dni:

W trzech miejscowościach odkryto przed południem fragmenty, które mogą być pozostałościami po dronach. Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu przekazała, że na części obiektów przypominających bezzałogowce natrafiono w lasach w powiatach siedleckim i białobrzeskim, z kolei Komenda Wojewódzka w Lublinie informuje, że obiekt odpowiadający kształtem dronowi znaleziono w Sulmicach w powiecie zamojskim.

We wszystkich tych miejscowościach pracują służby. O zdarzeniach poinformowano między innymi Żandarmerię Wojskową oraz prokuraturę.