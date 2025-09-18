Rząd nie będzie szeroko informował o śledztwie wobec rosyjskich dronów, które w zeszłym tygodniu naruszyły polską granicę.

Ma to związek z tajnymi informacjami, które mogłyby przydać się obcym służbom. Poinformował o tym minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, który zapowiedział, że nie będzie szeroko komentował tej sprawy:

Obcym służbom nie chodzi tylko o wywołanie paniki w społeczeństwie – podkreśla Żurek:

Minister przekazał, że opinia publiczna prawdopodobnie zostanie poinformowana tylko o części wniosków z prowadzonego śledztwa. Utajnienie niektórych jest też wymagane obecnością innych sił sojuszniczych w Polsce.