Nie ma sygnałów o zagrożeniu cybernetycznym dla polskich lotnisk – uspokaja wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Kilka europejskich lotnisk ma kłopoty z odprawą pasażerów w związku z cyberatakiem na systemy informatyczne.

Na antenie TVP Info Krzysztof Gawkowski wyjaśnił, że pasażerowie na lotniskach w Polsce mogą jedynie odczuć opóźnienia związane z problemami w portach lotniczych w innych krajach:

Problemy z odprawą na niektórych lotniskach w Europie to skutek cyberataku. Firma Collins Aerospace dostarczająca systemy odprawy lotniskowej poinformowała, że odnotowała zakłócenia związane z cyberatakiem w oprogramowaniu MUSE na wybranych lotniskach.

Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu i jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności dla naszych klientów. Zakłócenia dotyczą wyłącznie elektronicznej odprawy pasażerów i nadawania bagażu, i mogą zostać zniwelowane poprzez ręczną odprawę

– czytamy w komunikacie firmy.

Problemy pojawiły się między innymi na lotniskach w Brukseli, Berlinie oraz w Londynie.