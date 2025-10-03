Irlandzkie linie lotnicze Ryanair poinformowały, że w związku z planowanym strajkiem francuskich kontroli ruchu lotniczego w przyszłym tygodniu może dojść do odwołania nawet 600 lotów dziennie. Zamknięcie tras lotniczych nad Francją może wpłynąć na podróże ponad 100 tys. pasażerów.

Dyrektor naczelny firmy, Michael O’Leary, ponowił w czwartek żądania skierowane do Unii Europejskiej, dotyczące ochrony przewoźników w ramach trwającej od dawna kampanii, mającej na celu zminimalizowanie zakłóceń spowodowanych strajkami kontrolerów ruchu lotniczego.

Największy francuski związek zawodowy kontrolerów ruchu lotniczego, SNCTA, zapowiedział strajk, który odbędzie się od 7 do 10 października. W jego wyniku zostanie ograniczona przepustowość przestrzeni powietrznej Europy Zachodniej.

Nie możemy dopuścić do sytuacji w UE, w której – mając jednolity rynek – mimo to zamykamy go za każdym razem, gdy Francuzi strajkują

– podkreślił O’Leary w oświadczeniu.

Zdaniem dyrektora Ryanaira, w czasie strajków powinny zostać odwołane wyłącznie loty do i z Francji.

Zasugerował też, aby Eurocontrol, organizacja nadzorująca działalność niezależnych europejskich służb kontroli ruchu lotniczego, mogła zarządzać przelotami podczas strajków.