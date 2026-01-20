W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały operacje lotnicze – poinformowała we wtorek rano (20 stycznia) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Mniej niż godzinę później PAŻP podała, że lotniska wznowiły loty.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o wstrzymaniu lotów na platformie X przed godziną siódmą. Przed godziną ósmą PAŻP podała, że lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje lotnicze.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk pytany rano w TVN24 o zamknięcie lotnisk i poderwanie polskich myśliwców zapewnił, że „nie było i nie ma żadnego zagrożenia” dla polskiej przestrzeni powietrznej. Jak dodał, że wojsko aktywuje swoje systemy w odpowiedzi na poderwanie przez Rosję bombowców strategicznych lub myśliwców mogących przenosić rakiety hipersoniczne, co określił jako „dmuchanie na zimne”.