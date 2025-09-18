W październiku oficjalne otwarcie poligonu do szkoleń dronowych. Nowy ośrodek powstaje na Podkarpaciu – w Lipie niedaleko Nowej Dęby. Informację o otwarciu poligonu przekazał w Kijowie wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister poinformował, że na nowym poligonie będą odbywały się szkolenia z obsługi i wykorzystania systemów bezzałogowych właśnie z udziałem Ukraińców:

Według pierwotnych planów poligon miał być wybudowany jako miejsce szkoleń dla ukraińskich wojsk. Po wydarzeniach z 10 września, gdy polską przestrzeń powietrzna naruszyły rosyjskie drony, władze w Kijowie zgłosiły chęć przeprowadzenia naszych żołnierzy z systemów bezzałogowych. Miejscem, gdzie mogą się w przyszłości odbywać takie ćwiczenia będzie właśnie nowo otwierany poligon na Podkarpaciu.