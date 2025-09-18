Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczął wizytę w Kijowie, gdzie towarzyszy mu wiceminister Paweł Zalewski oraz kadra dowódcza Wojska Polskiego.

Szef MON przekazał, że polska delegacja dzień rozpoczęła od złożenia hołdu poległym za wolność Ukrainy oraz polskim żołnierzom zamordowanym przez Sowietów na cmentarzu w Bykowni.

W obliczu trwającej agresji Rosji i nieustannych wyzwań, jakie stoją przed naszymi narodami, rozmowy skupią się na zacieśnieniu naszej współpracy

– napisał Kosiniak-Kamysz.

Podczas wizyty planowane są spotkania m.in. z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

Główne tematy rozmów mają dotyczyć współpracy przemysłów obronnych, wymiany doświadczeń w zakresie użycia bezzałogowych statków powietrznych oraz wspólnych działań w ramach sojuszniczego centrum szkoleniowego JATEC.